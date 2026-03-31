Прямые рейсы в Шанхай и Дананг: как изменится расписание в Хабаровске

В Хабаровском крае утверждено весенне-летнее расписание авиарейсов, предусматривающее значительный рост интенсивности полетов, сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края и ПАО «Аэрофлот». Главным изменением станет усиление московского направления: группа «Аэрофлот» в пиковый сезон обеспечит до 32 рейсов в неделю. Увеличение пропускной способности авиалиний стало возможным благодаря реализации решений, принятых с учетом позиции Президента России по развитию авиасообщения на Дальнем Востоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Международная сеть аэропорта пополнится новыми направлениями в Китай и Вьетнам. Впервые запускаются перелеты в Шанхай, возвращаются рейсы в Далянь, а с 22 апреля стартует программа в Дананг. По поручению главы государства продолжается работа над сохранением доступных тарифов: жители региона могут воспользоваться как субсидиями, так и специальными «плоскими» расценками. Межрегиональное сообщение свяжет Хабаровск с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском с увеличенной частотой до нескольких раз в сутки.
Транспортная доступность внутри края также улучшится. «Хабаровские авиалинии» вводят более 120 дополнительных вылетов в Охотск, увеличивают количество бортов в Аян и Нелькан. По итогам встреч губернатора Дмитрия Демешина с жителями добавлены рейсы в Ульчский район и Херпучи. Билеты на все направления уже доступны в кассах аэропорта и на специализированных онлайн-площадках.
