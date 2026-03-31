Прямые рейсы в Шанхай и Дананг: как изменится расписание в Хабаровске

Международная сеть аэропорта пополнится новыми направлениями в Китай и Вьетнам. Впервые запускаются перелеты в Шанхай, возвращаются рейсы в Далянь, а с 22 апреля стартует программа в Дананг. По поручению главы государства продолжается работа над сохранением доступных тарифов: жители региона могут воспользоваться как субсидиями, так и специальными «плоскими» расценками. Межрегиональное сообщение свяжет Хабаровск с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском с увеличенной частотой до нескольких раз в сутки.