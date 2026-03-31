«Крупнейший в истории шок предложения»: Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть на фоне ситуации в Ормузском проливе

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs решил пересмотреть прогноз по мировым ценам на нефть на 2026 год в сторону повышения на фоне рисков серьезных перебоев поставок через Ормузский пролив.
В обновленном прогнозе аналитики ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит около 85 долларов за баррель, тогда как американская WTI — около 79 долларов. Ранее оценки банка находились на уровне 77 и 72 долларов, соответственно.
Причиной пересмотра стал сценарий масштабного сбоя поставок, который в банке назвали «крупнейшим в истории шоком предложения» на мировом нефтяном рынке. По оценке аналитиков, поставки через Ормузский пролив могут сократиться до 5% от нормального уровня на протяжении шести недель, после чего потребуется ещё около месяца для восстановления.
Совокупные потери мировых поставок нефти в таком сценарии могут превысить 800 млн баррелей, что окажет значительное давление на цены и усилит волатильность на глобальном энергетическом рынке.
Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с KP.RU рассказал о нефтяном шоке для мировой экономики. Он не исключил, что цены на нефть могут подняться до 200 долларов за баррель.