В Уфе обсудили новшества, внедряемые для застройщиков

В ближайшее время строительную отрасль ожидают благоприятные изменения, связанные с уменьшением бюрократических барьеров. Об этом во время совещания Ассоциации застройщиков РБ в Уфе рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
По словам спикера, последние несколько лет комитет серьезно трудился над снижением регуляторной нагрузки, и эта работа все еще продолжается, в том числе с участием самих регионов. К примеру, сейчас парламентарии вместе с Минстроем и Роспотребнадзором завершают корректировку нормативов строительства социальных объектов. Не секрет, что при комплексной застройке территорий строителей обязывают за свой счет возводить соцобъекты, которые должны соответствовать определенным требованиям.
— В скором времени застройщики получат дополнительные полномочия принимать решения о необходимой минимальной величине земельного участка под соцобъект. Также будет корректировка по ширине коридоров школы или садика, необходимости приобретать школьный автобус и так далее. В ближайшее время все эти новшества будут внедрены в жизнь. Мы их вносили с учетом мнения и идей самих застройщиков, — отметил депутат.
Еще одна новелла — законопроект о макрогенерации, он уже принят в первом чтении. Документ, инициированный правительством РФ, снимает ограничения на установку микрогенерирующих объектов в многоквартирных домах и расширяет возможности для внедрения солнечных панелей и ветрогенераторов.
— Это не просто модная тенденция, а способ снижения затрат на общедомовые нужды и повышения энергоэффективности. Знаю, что в Уфе уже есть дома с энергогенерирующим фасадом. Он позволяет вырабатывать около 167 тыс. кВт/ч в год и экономить, таким образом, собственникам до 30 процентов расходов на электроэнергию. К этому надо стремиться и другим, — подчеркнул Сергей Пахомов.
Он призвал застройщиков принять участие в формировании законодательного акта, чтобы ко второму чтению нормативная база была доведена до совершенства.
К сокращению инвестиционно-строительного цикла должно привести также внедрение национальной модели бизнеса, которую правительство РФ утвердило в конце прошлого года. По словам исполнительного директора клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, согласно модели, к 2030 году сроки строительства, причем от идеи до сдачи объекта, должны сократиться до тысячи дней.
— Количество документов, необходимых застройщику, должно уменьшиться до 350. Сейчас их больше 600. С целью ускорения строительства предполагается сократить количество согласований и обязательных процедур, применять типовые проекты и внедрять передовые технологии, такие как модульное и безлюдное строительство, 3D-печать, искусственный интеллект и беспилотные системы. Для отслеживания прогресса был создан рейтинг, отражающий продолжительность строительного цикла в различных регионах, — рассказал спикер.
Обсудили собравшиеся и ситуацию на строительном рынке Башкирии. За прошедшие пять лет в регионе введено более 15 млн кв. м жилья. Среднедушевая обеспеченность жильем выросла с 28 до 31 кв. м. Для обеспечения устойчивых темпов строительства сформированы площадки с градостроительным потенциалом в 7,5 млн кв. м. В Уфе активно идет освоение новых территорий, таких как «Забелье» и «Зауфимье» — в их инфраструктуру вложено более 23 млрд рублей. Освоение этих проектов позволит ввести более 20 млн кв. м жилья. При этом сегодня, безусловно, строителям приходится работать в очень не простых условиях падения спроса.
Как отметил председатель правления Ассоциации Денис Крашенинников, ситуация очень не простая в масштабах всей стране. И особенно она ударила по массовому сегменту, где доля льготной ипотеки была велика.
— В премиум-сегменте дела обстоят получше. А в экономе ситуация очень тяжелая. Сегодня даже те кто имеет возможность купить жилье, кладут деньги на депозиты, учитывая высокие банковские ставки. Это в целом бьет по ипотеке, но после снижения ставки Центробанком потихонечку спрос просыпается. К счастью, в Башкирии строительных компаний, закрывшихся на фоне нынешней ситуации, нет. Каждый по своему выкручивается. Делают большие скидки, придумывают разные акции, сдают квартиры в аренду. Есть дома, где до 40 процентов жилья не продано. Но панических натсроений нет, — резюмировал спикер.
Мнение.
Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый трест»:
— На все изменения мы смотрим только положительно. Если даже вначале бывает сложно перестроиться, то потом все равно это приводит к улучшению нашей же работы. Вот, к примеру, все застройщики сегодня сталкиваются с потребительским экстремизмом, и каждый решает эту проблему по-своему. Речь о дольщиках, которые получают жилье и идут в суды, забрасывая компании исками по самым незначительным поводам. Будем надеяться, что с помощью изменений федерального законодательства вопрос будет урегулирован.