В Уфе обсудили новшества, внедряемые для застройщиков

Обсудили собравшиеся и ситуацию на строительном рынке Башкирии. За прошедшие пять лет в регионе введено более 15 млн кв. м жилья. Среднедушевая обеспеченность жильем выросла с 28 до 31 кв. м. Для обеспечения устойчивых темпов строительства сформированы площадки с градостроительным потенциалом в 7,5 млн кв. м. В Уфе активно идет освоение новых территорий, таких как «Забелье» и «Зауфимье» — в их инфраструктуру вложено более 23 млрд рублей. Освоение этих проектов позволит ввести более 20 млн кв. м жилья. При этом сегодня, безусловно, строителям приходится работать в очень не простых условиях падения спроса.