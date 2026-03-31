Юные москвичи выберут лучшие мероприятия экоцентров

Опрос о лучших мероприятиях в экоцентрах Москвы опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин — детям». Развитие таких сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Среди вариантов в опросе — изучение Красной книги Москвы, знакомство с флорой и фауной лесопарков, исследование водных ресурсов города, экскурсии по зеленым маршрутам, а также лекции о природе, мастер-классы и другие занятия. Всего можно указать до трех мероприятий. Принять участие в опросе могут маленькие «активные граждане» в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на mos.ru.
Кроме того, в разделе «Подробнее» юные натуралисты узнают, как присоединиться к экспедиции «Природа Москвы» и получить до двух тысяч баллов городской программы лояльности «Миллион призов», участвуя в лекциях, экскурсиях и квестах на тему природы. Там же можно посмотреть список экоцентров, в которых проводятся познавательные мероприятия. В него вошли «Экошкола “Кусково”», «Воробьевы горы», «Битцевский лес» и другие.
