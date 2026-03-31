Роспотребнадзор расследует случай подозрения на оспу обезьян

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением подозрения на оспу обезьян. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области.
В настоящее время проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
— В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, — цитирует представителей ведомства ТАСС.
30 марта стало известно, что мужчину с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Мытищах. Еще 22 марта 43-летний пациент почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появилась сыпь на теле, увеличились лимфоузлы.
30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего москвича, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. Медики в Домодедовской больнице диагностировали мужчине обезьянью оспу. Позже с подозрением на это же заболевание госпитализировали жителя Подмосковья. Всего под наблюдением врачей находилось трое человек.