В Волгограде начинается сезон испытаний для аллергиков

Препараты от аллергии появляются на полках горожан уже в начале апреля. После того, как в Волгограде перестают «пылить» деревья — самым значимым аллергеном врачи называют березу-, в бой против иммунной системы вступают луговые, а после них — сорные травы. Жителей, которые «не дружат» с распространенными в регионе полынью, амброзией и лебедой, симптомы поллиноза могут преследовать с конца июля до первого сильного похолодания с дождем.