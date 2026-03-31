В Волгоградской области подходит к концу отопительный сезон

Отопительный сезон постепенно подходит к концу в Волгоградской области. И хотя платить за тепло в квартирах жители региона, в домах которых нет счетчиков тепла, будут до конца апреля, в Камышине, например, подавать ресурс перестанут уже первого числа. Об этом сообщили в администрации города.
В мэрии уточняют, что с этой даты стартует подготовка коммуникаций, жилого и нежилого фонда, а также объектов теплоснабжения города к новому отопительному сезону 2026−2027 годов.
В Волгограде и Волжском об окончании отопительного сезона пока не сообщается. В «Концессиях теплоснабжения» ранее уточняли, что окончание отопительного сезона зависит не только от фактической температуры, но и от прогнозов погоды на ближайшие дни.
По данным сервиса долгосрочных прогнозов Gismeteo, самая низкая ночная температура в ближайшие две недели ожидается в Волгограде 9 апреля, когда похолодает до +4, самым холодным днем станет 8 апреля — +11. Далее столбик термометра вновь поползет в верх.
«По действующему законодательству отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура держится +8ºС в течении пяти суток», — подтверждает правовой эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Таким образом, волгоградцам следует готовиться к тому, что батареи в квартирах станут холодными уже в ближайшие дни.
