В Волгоградской области подходит к концу отопительный сезон

Отопительный сезон постепенно подходит к концу в Волгоградской области. И хотя платить за тепло в квартирах жители региона, в домах которых нет счетчиков тепла, будут до конца апреля, в Камышине, например, подавать ресурс перестанут уже первого числа. Об этом сообщили в администрации города.