В Ростовской области пояснили критерии для завершения отопительного сезона. На территории Ростовской области подача тепла в жилые дома пока не прекращается — это связано с текущей погодной обстановкой. Как пояснила министр ЖКХ Антонина Пшеничная, дата окончания сезона отопления устанавливается не по усмотрению местных властей, а строго в соответствии с федеральными нормативами.
Согласно действующим правилам, прекратить отопительный период допускается лишь при выполнении следующего условия: среднесуточная температура наружного воздуха должна стабильно держаться выше отметки +8 °C на протяжении пяти суток подряд. Мониторинг этих показателей осуществляет Гидрометцентр.
Важно учитывать, что при расчёте среднесуточной температуры анализируются как дневные, так и ночные значения. Даже если днём стоит относительно тёплая погода, ночные похолодания или заморозки становятся основанием для продолжения работы систем теплоснабжения.
Представители власти подчёркивают: соблюдение установленного регламента является обязательным. Отступление от прописанных норм может повлечь за собой применение штрафных мер к ответственным организациям.