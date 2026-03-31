Тюменская область и Пермский край стали лидерами проекта «Безопасный город»

Эксперты национальных премий высоко оценили развитие городской цифровой инфраструктуры безопасности двух регионов Большого Урала.
Тюменская область.
В конце прошлого года по итогам I Национальной премии «Безопасный город» регион занял призовые места в восьми номинациях. Особенно ценные отметки таковы: первое место — за Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения, второе — за Единый центр оперативного реагирования. На службе у центров состоит не только развитая сеть видеокамер (сейчас в регионе их 6,2 тысячи, притом 700 подключены к модулям, распознающим лица людей, а также марки, модели и государственные регистрационные номера транспорта), но и искусственный интеллект.
Среди последних любопытных тюменских кейсов — мониторинг территории рядом с Вечным огнем на Исторической площади (ночью включается прожектор, и иногда этого достаточно, чтобы человек понял, что за ним наблюдают, а днем хулиганов предупреждает цифровой голос). Еще один проект, правда, пилотный, завязан на видеоаналитике пешеходного трафика на зебре у моста Влюбленных, где часто нарушают правила движения: не спешиваются с СИМов, перебегают улицу Республики на красный сигнал светофора. Так, в прошлом году без включенного громкоговорителя было зарегистрировано 2,6 тысячи нарушений, с предупреждением пешеходов благодаря ИИ — в два раза меньше. Эффект налицо! В 2026 году эту технологию начнут тестировать и в других общественных местах города.
Пермский край.
Единая система видеонаблюдения (ЕСВН) Пермского края отмечена за вклад в развитие систем аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» на VI отраслевом международном форуме в Москве. Система, входящая в АПК, объединяет более шести тысяч камер наблюдения, установленных на дорогах, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей и на транспорте. Видеопотоки анализируются и хранятся в центре обработки данных правительства края. В прошлом году с помощью ЕСВН было раскрыто каждое третье преступление и административное правонарушение в регионе.
Пермский край стал первым субъектом Российской Федерации, в котором к региональной системе видеонаблюдения подключили более тысячи камер, расположенных при входных группах и в холлах образовательных организаций. Внедрены модули распознавания лиц и автомобильных номеров, а также аналитика для обнаружения дыма, огня и других критических событий с точностью свыше 85 процентов.
— Создание и масштабирование единой системы видеонаблюдения — ключевой элемент цифровой трансформации и обеспечения безопасности в Пермском крае, — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
До конца 2026 года планируется увеличить количество камер в системе до 7,5 тысячи, число уполномоченных пользователей, включая следственный комитет и прокуратуру, а также расширить покрытие в муниципалитетах.
Тем временем.
В Перми на четырех ранее нерегулируемых пешеходных переходах появились светофоры, оборудованные детекторами. Датчики способны определять, что человек подошел к проезжей части, и самостоятельно переключать светофор на зеленый свет. Умные светофоры собирают информацию об интенсивности движения машин и пешеходов, это необходимо для определения средней скорости движения, транспортного планирования, моделирования автопотоков, расчета режимов работы светофоров. Новшества нацелены на повышение безопасности жителей города.