Тюменская область и Пермский край стали лидерами проекта «Безопасный город»

Среди последних любопытных тюменских кейсов — мониторинг территории рядом с Вечным огнем на Исторической площади (ночью включается прожектор, и иногда этого достаточно, чтобы человек понял, что за ним наблюдают, а днем хулиганов предупреждает цифровой голос). Еще один проект, правда, пилотный, завязан на видеоаналитике пешеходного трафика на зебре у моста Влюбленных, где часто нарушают правила движения: не спешиваются с СИМов, перебегают улицу Республики на красный сигнал светофора. Так, в прошлом году без включенного громкоговорителя было зарегистрировано 2,6 тысячи нарушений, с предупреждением пешеходов благодаря ИИ — в два раза меньше. Эффект налицо! В 2026 году эту технологию начнут тестировать и в других общественных местах города.