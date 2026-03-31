Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские компании смогут перенести рабочие чаты из Telegram в защищенное приложение

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области у бизнеса появилась возможность перевести корпоративное общение из публичных мессенджеров в закрытый сервис с возможностью переноса уже существующих переписок. Новая функция позволяет выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в мессенджер «Чаты» от платформы МТС Линк. При этом сохраняются текстовые сообщения, эмодзи и файлы.

Сервис включает личные и групповые чаты, каналы, ветки обсуждений, звонки из интерфейса, возможность редактировать сообщения и ставить реакции. Как пояснили разработчики, корпоративные инструменты надежнее общедоступных: они объединяют видеоконференции и задачи в одном окне, а вход через рабочие аккаунты защищает от утечек и мошенничества.

— Все решения входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует стабильность работы независимо от внешней обстановки, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Нижегородский бизнес может протестировать сервис бесплатно. Основная задача, как заявляют в компании, — создать безопасные и комфортные условия для работы людей и развития компаний в регионе.