Нижегородские компании смогут перенести рабочие чаты из Telegram в защищенное приложение

В Нижегородской области у бизнеса появилась возможность перевести корпоративное общение из публичных мессенджеров в закрытый сервис с возможностью переноса уже существующих переписок. Новая функция позволяет выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в мессенджер «Чаты» от платформы МТС Линк. При этом сохраняются текстовые сообщения, эмодзи и файлы.
Сервис включает личные и групповые чаты, каналы, ветки обсуждений, звонки из интерфейса, возможность редактировать сообщения и ставить реакции. Как пояснили разработчики, корпоративные инструменты надежнее общедоступных: они объединяют видеоконференции и задачи в одном окне, а вход через рабочие аккаунты защищает от утечек и мошенничества.
— Все решения входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует стабильность работы независимо от внешней обстановки, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Нижегородский бизнес может протестировать сервис бесплатно. Основная задача, как заявляют в компании, — создать безопасные и комфортные условия для работы людей и развития компаний в регионе.