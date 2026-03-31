Красноярский спортсмен Артем Дулов стал победителем этапа Кубка России по фристайлу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Миассе Челябинской области на трассе горнолыжного комплекса «Солнечная долина» прошел четвертый, финальный этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр».
В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из разных регионов страны.
Победу одержал представитель красноярской СШОР по зимним видам спорта и Академии зимних видов спорта Артем Дулов, набравший 167,34 балла. Второе место занял Егор Резанцев из Московской области (162,67), третьим стал Егор Вознюк из Санкт-Петербурга (145).
Ранее Дулов становился бронзовым призером первого этапа Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл», а также занимал третье место на этапе Кубка страны в биг-эйре в декабре 2025 года, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.