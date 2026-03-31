В Красноярске произошла первая в 2026 году авария с участием ребенка на самокате

30 марта в Красноярске на улице Светлогорская произошла первая в 2026 году авария с участием детей на электросамокате — подростки врезались в маршрутку.
По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, водитель автобуса двигался на разрешающий сигнал светофора. В этот же момент двое детей на арендованной технике начали пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.
Одного из школьников с травмами увезли в больницу, второй ребенок с места ДТП убежал. Полицейские выяснили, что электросамокат нарушители арендовали через аккаунт, привязанный к электронной почте взрослого — отца одного из несовершеннолетних.
Компания-арендодатель заблокировала аккаунт мужчины. Теперь горожанина могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за передачу управления самокатом ребенку.
Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за детьми.