Красноярские хирурги внедрили редкую для России методику

Хирурги Красноярской краевой клинической больницы освоили новую методику операции на надпочечниках. Высокотехнологичное оперативное вмешательство по удалению опухоли проводят через доступ со стороны спины. Подобный способ менее травматичен для пациента и ускоряет его восстановление. Технологию придумали и внедрили в Германии почти 20 лет назад. Доступ к опухоли выполняется не через брюшную полость, а со стороны спины, при этом необходим разрез всего в 3 см. В нашей стране такую операцию раньше проводили только в одной клинике Санкт-Петербурга. Краевая клиническая больница стала второй в РФ, где ее освоили. Инициатором внедрения методики стала заведующая хирургического отделения № 2 КККБ Олеся Еселевич. Учились красноярские врачи у коллег из Санкт-Петербурга, которые, в свою очередь, перенимали опыт у разработчика. В краевой больнице успешно провели уже три операции по новой методике. Ежегодно в краевую больницу обращаются до 30 пациентов, которым требуется удаление надпочечника. Теперь им доступен наименее травматичный вид операции, — отметила Олеся Еселевич, подчеркнув, что теперь жителям региона с подобной патологией не надо выезжать за пределы края.