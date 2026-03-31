Хирурги Красноярской краевой клинической больницы освоили новую методику операции на надпочечниках. Высокотехнологичное оперативное вмешательство по удалению опухоли проводят через доступ со стороны спины. Подобный способ менее травматичен для пациента и ускоряет его восстановление. Технологию придумали и внедрили в Германии почти 20 лет назад. Доступ к опухоли выполняется не через брюшную полость, а со стороны спины, при этом необходим разрез всего в 3 см. В нашей стране такую операцию раньше проводили только в одной клинике Санкт-Петербурга. Краевая клиническая больница стала второй в РФ, где ее освоили. Инициатором внедрения методики стала заведующая хирургического отделения № 2 КККБ Олеся Еселевич. Учились красноярские врачи у коллег из Санкт-Петербурга, которые, в свою очередь, перенимали опыт у разработчика. В краевой больнице успешно провели уже три операции по новой методике. Ежегодно в краевую больницу обращаются до 30 пациентов, которым требуется удаление надпочечника. Теперь им доступен наименее травматичный вид операции, — отметила Олеся Еселевич, подчеркнув, что теперь жителям региона с подобной патологией не надо выезжать за пределы края.
Красноярские хирурги внедрили редкую для России методику
