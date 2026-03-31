Новый арт-объект появился на фасаде старинного дома на Студёной улице

Картина расположилась на углу дома 14/32 по улице Студёной. Сперва там был оммаж на знаменитую фотографию группы Битлз: на картине по зебре шагало всё семейство Симпсонов из одноименного мультсериала. Затем на ее месте появился стрит-арт, на котором Барт Симсон обещает не портить чужие картины. В итоге от работы осталось только пара реек, в которых также неожиданно возникла Лиза Симсон с улетающим шариком — снова оммаж, но теперь на работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине». Исчезла и она.