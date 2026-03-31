Герой «Симпсонов» Нельсон появился в Нижнем Новгороде на месте похищенных картин

Фасад дома № 14 на улице Студеной в Нижнем Новгороде украсил арт-объект с героем сериала «Симпсоны» (16+). Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».
Впервые мультипликационные персонажи появились на этом здании в 2023 году. Изображение было посвящено группе «Битлз»: на картине можно было увидеть героев «Симпсонов», переходящих дорогу по зебре — как легендарные музыканты на обложке одного из самых известных альбомов. Впоследствии арт-объект пропал, та же судьба ждала и созданные на его месте работы неизвестного художника — портреты Барта Симпсона и его сестры Лизы.
Теперь на стене дома № 14 на Студеной «поселился» второстепенный персонаж сериала — хулиган Нельсон Манцу. Представители АНО «АСИРИС» объяснили, что за его агрессией и непростым характером скрывается чуткая натура.
