Отключат отопление в Камышине 1 апреля

В Волгоградской области первый город объявил об окончании отопительного сезона 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Пока волгоградцы открывают окна из-за огненных батарей, в Камышине власти уже решили, когда отключат отопление в 2026 году. Отопительный сезон завершится уже 1 апреля в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха, сообщили в администрации городского округа.

Согласно распоряжению мэрии, руководителям всех работающих в Камышине ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих теплом горожан, и товариществам собственников жилья рекомендовали завершить отопительный сезон 2025−2026 с 1 апреля. И сразу начать подготовку к следующему отопительному сезону. При этом камышанам должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение.

Напомним, основание для отключения отопления — среднесуточная температура воздуха от +8 градусов и выше. Причем такая погода должна продержаться пять дней подряд.

