Отключат отопление в Камышине 1 апреля

Пока волгоградцы открывают окна из-за огненных батарей, в Камышине власти уже решили, когда отключат отопление в 2026 году. Отопительный сезон завершится уже 1 апреля в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха, сообщили в администрации городского округа.
Согласно распоряжению мэрии, руководителям всех работающих в Камышине ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих теплом горожан, и товариществам собственников жилья рекомендовали завершить отопительный сезон 2025−2026 с 1 апреля. И сразу начать подготовку к следующему отопительному сезону. При этом камышанам должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение.
Напомним, основание для отключения отопления — среднесуточная температура воздуха от +8 градусов и выше. Причем такая погода должна продержаться пять дней подряд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Дачные маршруты Волгограда, Волжского и Камышина 2026: расписание пригородных автобусов.
Отключения воды грозят 30−31 марта четырем улицам в центре Волгограда.
Каспийский циклон принесет апрельские грозы, ливни и шторм в Волгоград.
Отключение света 31 марта грозит сразу семи районам Волгограда.