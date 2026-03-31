Нижегородская филармония станет одной из площадок Дней культуры Абхазии в России

6 апреля Нижегородская филармония имени М. Ростроповича станет одной из площадок Дней культуры Абхазии в России (0+), которые пройдут с 2 по 6 апреля. В этот день в Кремлевском концертном зале выступит Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца республики Абхазия имени Василия Царгуш. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Организатором Дней культуры Абхазии по поручению Минкультуры России выступает Росконцерт. Проект охватит три российских города — Москву, Владимир и Нижний Новгород.
Российские зрители увидят выступления одного из самых ярких и самобытных коллективов Абхазии — Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца республики Абхазия имени Василия Царгуш, художественным руководителем которого является народный артист республики Абхазия, народный артист Карачаево-Черкесской республики Валерий Тания.
Выступления пройдут на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», во Владимирской областной филармонии и в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича.
Вход на концерт (0+), который состоится в Нижнем Новгороде 6 апреля в 19:00, свободный по предварительной регистрации по ссылке: nn-philharmonic.timepad.ru/event/3891845/.
Для Дней культуры Абхазии в России ансамбль подготовил специальную программу, которая отразит всю красоту и разнообразие абхазских народных песен и танцев. Для зрителей прозвучат сюита «Абхазская свадьба», народная героическая песня «Озбакь», старинная походная песня «Саматхуа», шуточная песня «Рафида» и легендарная песня «Моя Абхазия» советского композитора, заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР Аслана Даурова на стихи абхазского советского писателя и поэта, лауреата Государственной премии Абхазской АССР имени Д. И. Гулиа Ивана Тарба.
Напомним, что Дни культуры Абхазии в России — традиционный ежегодный формат сотрудничества министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры республики Абхазия. В рамках подписанной в 2025 году программы межведомственного сотрудничества проходят гастроли коллективов двух странах, российские и абхазские исполнители участвуют в международных музыкальных фестивалях и конкурсах в Абхазии и России. В этом году ответные выступления российских исполнителей пройдут в середине апреля в Сухуме, столице республики Абхазии.
Дни культуры России в зарубежных странах ежегодно проводятся Минкультуры России для расширения на системной основе российского культурного присутствия, продвижения за рубежом национальных духовных ценностей и традиций, а также поддержки соотечественников. В 2025 году российские мероприятия прошли в Абхазии, Белоруссии, Болгарии, Казахстане, Киргизии, КНДР, Индии, Индонезии, Иране, ОАЭ, Омане, Пакистане, Узбекистане, Франции, Южной Осетии и на Маврикии.