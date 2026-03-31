Канализационная катастрофа грозит «лучшему пляжу России»

Жители микрорайона Патрокл во Владивостоке пишут в социальных сетях о выходе из строя канализационной насосной станции в районе дома № 42а по улице Басаргина и зданием ГУ МЧС Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сломался измельчитель мусора, насосы забиваются и останавливаются, а поток канализации идет прямо в море. По обращениям жителей направляют аварийные бригады, те регулярно приезжают и откачивают мусор, но проблему не решает.

Местные жители считают, что от систематических канализационных аварий микрорайон спасёт только замена оборудования с установкой нового измельчителя либо комплекс с грабельными решетками, каким уже оборудована КНС у местного озера.

Очередной выезд бригады на КНС по улице Басаргина подтвердил, что на станции один насос сломался, работают два. В будущем ситуация будет только ухудшаться, так как к этой канализационной линии подключат новые жилые комплексы «Посейдония» и «Огни Патрокла». Причём новостройки, как ранее отмечали в «Приморском водоканале», наносят канализационной системе двойной удар, так как производят больше мусора в связи с массовыми ремонтными работами в квартирах. А строительный мусор недобросовестные абоненты любят смывать именно в канализацию.

При систематических поломках на перегруженной станции канализационные стоки будут попадать в море. На нижней линии домов по улице Басаргина воцарится стойкой зловоние, мешающее как жильцам, так и отдыхающим на Леопардовой набережной и местном пляже, благоустройство которого входит в планы местного миллиардера-мецената Дмитрия Алексеева. Он планирует благоустроить прибрежную зону отдыха в бухтах Патрокл и Соболь, превратив это место в «лучший пляж России».

Канализационная станция возле озера входит в уже благоустроенную зону и оборудована грабельными решётками по частной меценатской инициативе за меценатские средства. А проблему с КНС за пределами Леопардовой набережной, видимо, решать может только «Приморский водоканал». Пока предприятие может лишь бесконечно напоминать абонентам, что остатки строительных смесей, наполнители кошачьих лотков, одноразовые средства женской гигиены и подгузники, тряпки, ватные палочки и диски, влажные салфетки и даже остатки пищи не должны сливаться в канализационную систему.

