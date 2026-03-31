Военный эксперт Степанов допустил открытие Украиной подводного фронта

Массовое применение Украиной подводных беспилотников может привести к открытию нового «подводного фронта» в Черном море. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов.
По словам аналитика, компактные, малозаметные автономные системы, технологии которых уже давно отрабатываются в учениях НАТО, с высокой вероятностью уже использовались для диверсий на морских коммуникациях. Их внедрение в Военно-морские силы (ВМС) Украины, по его мнению, сформирует целый «веер угроз».
Степанов не исключил, что Черное море станет первым полигоном для таких систем, а в дальнейшем диверсионная тактика может быть применена против флота и подводной инфраструктуры. По оценкам специалиста, под ударами могут оказаться «Турецкий поток» и альтернативные газотранспортные коридоры. Не исключен также и выход диверсантов на Каспий, где атаки с применением воздушных дронов уже предпринимались, напомнил эксперт.
28 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении военнослужащими Черноморского флота безэкипажного катера и подводного аппарата ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Российские военные делают все возможное для купирования угрозы украинских беспилотников для энергетической инфраструктуры в Черном море.