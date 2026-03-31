В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов

С 1 по 30 апреля 2026 года на региональных дорогах Татарстана вводится сезонное ограничение для транспортных средств с осевой нагрузкой более 6 тонн. Мера направлена на сохранение дорожного покрытия, а также повышение безопасности движения.

Источник: ИА Татар-информ

Под ограничения не попадают:

пассажирские автобусы; перевозка продуктов, животных, кормов, лекарств, семян, удобрений, почты и топлива; транспорт, задействованный в ликвидации ЧС; дорожную технику и материалы для ремонта дорог; транспорт федеральных органов с военной службой; мусоровозы.

Для остальных большегрузов проезд возможен только при наличии специального разрешения. Его можно оформить через личный кабинет «Росдормониторинга».

Подобные меры вводятся ежегодно. В 2025 году ограничения действовали на 377 участках региональных дорог. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы — для собственников транспорта они могут достигать 600 тысяч рублей.

С перечнем участков, на которых вводится ограничение, можно ознакомиться по ссылке.