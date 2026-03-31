В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов

Под ограничения не попадают:
пассажирские автобусы; перевозка продуктов, животных, кормов, лекарств, семян, удобрений, почты и топлива; транспорт, задействованный в ликвидации ЧС; дорожную технику и материалы для ремонта дорог; транспорт федеральных органов с военной службой; мусоровозы.
Для остальных большегрузов проезд возможен только при наличии специального разрешения. Его можно оформить через личный кабинет «Росдормониторинга».
Подобные меры вводятся ежегодно. В 2025 году ограничения действовали на 377 участках региональных дорог. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы — для собственников транспорта они могут достигать 600 тысяч рублей.
