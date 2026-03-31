В Хабаровском крае локомотив столкнулся с машиной на переезде

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента в Амурском районе.

Ранним утром в Амурском районе Хабаровского края произошёл инцидент на железнодорожном переезде: около 5 часов маневровый локомотив столкнулся с легковым автомобилем на подъездном пути от станции Мылки, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, водитель выехал на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших, ущерб инфраструктуре не зафиксирован, график движения поездов не нарушен.

Транспортная прокуратура уже начала проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и оценить действия локомотивной бригады и соблюдение правил эксплуатации железнодорожного переезда.