В Хабаровском крае локомотив столкнулся с машиной на переезде

Ранним утром в Амурском районе Хабаровского края произошёл инцидент на железнодорожном переезде: около 5 часов маневровый локомотив столкнулся с легковым автомобилем на подъездном пути от станции Мылки, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, водитель выехал на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших, ущерб инфраструктуре не зафиксирован, график движения поездов не нарушен.
Транспортная прокуратура уже начала проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и оценить действия локомотивной бригады и соблюдение правил эксплуатации железнодорожного переезда.