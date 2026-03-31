В Хабаровском крае локомотив столкнулся с машиной на переезде

По предварительным данным, водитель выехал на переезд перед приближающимся составом из 40 вагонов. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших, ущерб инфраструктуре не зафиксирован, график движения поездов не нарушен.