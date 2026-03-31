В Волгоградской области отремонтируют мост по нацпроекту

В Волгоградской области в Калачевском районе возле поселка Заря капитально отремонтируют мост через балку Калмыцкая на автодороге «Червленое — Калач-на-Дону». Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Сейчас подрядная организация уже начала подготовительные работы. Согласно проекту, специалисты заменят аварийный мостовой переход через балку Калмыцкую на насыпь с уложенной двойной водопропускной гофрированной трубой. Это новое сооружение позволит транспорту двигаться без ограничений нагрузки и значительно повысит безопасность на дороге.
Планируют, что объект сдадут в эксплуатацию в сентябре 2026 года. Отметим, что в Волгоградской области сейчас активно идут работы и на других искусственных сооружениях, расположенных на региональных и межмуниципальных дорогах.