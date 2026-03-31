«Миф уже развенчан»: В Финляндии заявили, что страна не готова к реальным боевым действиям

Заявления о готовности Финляндии к реальным боевым действиям являются мифом. Так считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Поводом для высказывания стал недавний инцидент с украинским БПЛА, нарушившими воздушное пространство страны. Мема прокомментировал произошедшее в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что дрон смог беспрепятственно пересечь границу, и никто этому не помешал.
«Этот инцидент показал, что миф о готовности Финляндии уже развенчан», — заявил чиновник.
Напомним, что 30 марта три неизвестных дрона заметили рядом с границей Финляндии. Один из них залетел на финскую территорию. Оказалось, что он принадлежал украинской армии. Эту информацию подтвердил президент страны Александр Стубб. Однако он тут же заверил, что никакой угрозы устройство не несет. При этом финский премьер Петтери Орпо заявил, что подобный инцидент является крайне серьезным нарушением границ государства.