«Клуб активного долголетия»: когда знания улучшают качество жизни!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году продолжаются мероприятия для участников «Клуба активного долголетия».
Клуб был создан в 2025 году на базе Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и является частью движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором края Михаилом Котюковым.
С начала года участники Клуба уже посетили несколько мероприятий. В целом в программу на 2026 год включены лекции и практические занятия по правильному питанию, физической активности, психологическому благополучию и управлению хроническими заболеваниями. Медицинское просвещение и поддержание здоровья пожилых людей — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Стоит отметить, что среди занимающихся большой популярностью пользуются лекции, поскольку их проводят специалисты экспертного уровня, представители профессорско-преподавательского состава, врачи-практики. В рамках таких встреч все пришедшие могут получить грамотные ответы на волнующие темы.
Так, в этом году для старшего поколения уже прошли лекции по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитации пациентов после перелома шейки бедра, по сохранению здоровых вен и предупреждению тромбоза, сохранению слуха, профилактике онкологических заболеваний кишечника и др.
Одно из занятий Клуба было посвящено, пожалуй, самой насущной теме для людей серебряного возраста — офтальмологии. О том, что такое глаукома, как она диагностируется и лечится рассказала на встрече и.о. заместителя главного врача по медицинской части Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы имени профессора П. Г. Макарова Мария Валерьевна Мазарская. Она ответила на вопросы присутствующих об опасностях заболевания и профилактике.
Кроме того, для ветеранов и пенсионеров Кировского района Красноярска «Клуб активного долголетия» организовал выездную диагностику организма. Специалисты лаборатории здоровья проверили ветераном давление, пульс, проверили органы дыхания, выполнили экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, сняли электрокардиограмму, состоялись также консультации терапевта.
Одним из необычных мероприятий, которое вызвало живой интерес у участников Клуба, стала практическая лекция «Точечный массаж. Метод су-джок — сам себе доктор». Лекцию провела врач по медицинской профилактике, кандидат медицинских наук Лариса Кононова. Она познакомила слушателей с основами корейского метода су-джок терапии, принцип которого основан на соответствии точек на ладонях и стопах всем органам и системам человеческого тела.
Интерес участников клуба вызвал мастер-класс по кинезиологическому тейпированию. Занятие провёл начальник отдела Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роман Кусливый. Участники не только узнали, как работает метод, но и сразу опробовали его на себе.
Говоря о деятельности Клуба, министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко отметил: «Это замечательная инициатива, способствующая не только поддержанию здоровья и активности пожилых людей, но и укреплению их социальной вовлечённости. Такой опыт очень важен для нашего региона, ведь он помогает создать условия для полноценной и насыщенной жизни в любом возрасте».
Встречи проходят на базе Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики по средам по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 7А (3 этаж).
Выбрать интересующую тему и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте движения «Сибирское долголетие» card.krskcit.ru/events?programIds=1.
Для оперативного общения участников клуба создан групповой чат на платформе МАХ.