Красноярские спортсменки завоевали 10 медалей на международном турнире по боксу

Красноярские спортсменки завоевали медали на VIII международном турнире по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Софьи Очигава. Соревнования проходили с 23 по 29 марта в Москве, сообщили в краевом минспорте.
Турнир собрал более 200 участниц из России, Беларуси и Узбекистана. Медальные комплекты разыгрывались в нескольких возрастных категориях: девочки 13−14 лет, девушки 15−16 лет, юниорки 17−18 лет и женщины 19−40 лет.
Сборную Красноярского края представляли 11 человек, Большинство из них — 10 спортсменок, среди которых оказались и представительницы краевой Академии летних видов спорта, были удостоены наград в разных возрастных группах и весовых категориях.
Победительницами турнира стали София Охотникова (81 кг), Юстина Ануфриева (66 кг) и Елизавета Вагина (48 кг). Серебро соревнований завоевали Елена Зеленова (70 кг), Мария Шестернина (70 кг), Камилла Кухарева (57 кг), Екатерина Левченко (48 кг) и Диана Тазетдинова (46 кг). Бронза у Марии Бояковой (57 кг) и Юлии Черных (50 кг).
Напомним, ранее сборная Красноярского края завоевала пять медалей на первенстве России по подводному плаванию в Саратове. Команда в составе Степана Баулина, Вероники Формовой, Егора Вебера и Елизаветы Евсеевой показала результат 2:51.32, установив рекорд страны.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.