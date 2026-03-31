Красноярские спортсменки завоевали 10 медалей на международном турнире по боксу

Красноярские спортсменки завоевали медали на VIII международном турнире по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Софьи Очигава.

Красноярские спортсменки завоевали медали на VIII международном турнире по боксу на призы заслуженного мастера спорта России Софьи Очигава. Соревнования проходили с 23 по 29 марта в Москве, сообщили в краевом минспорте.

Турнир собрал более 200 участниц из России, Беларуси и Узбекистана. Медальные комплекты разыгрывались в нескольких возрастных категориях: девочки 13−14 лет, девушки 15−16 лет, юниорки 17−18 лет и женщины 19−40 лет.

Сборную Красноярского края представляли 11 человек, Большинство из них — 10 спортсменок, среди которых оказались и представительницы краевой Академии летних видов спорта, были удостоены наград в разных возрастных группах и весовых категориях.

Победительницами турнира стали София Охотникова (81 кг), Юстина Ануфриева (66 кг) и Елизавета Вагина (48 кг). Серебро соревнований завоевали Елена Зеленова (70 кг), Мария Шестернина (70 кг), Камилла Кухарева (57 кг), Екатерина Левченко (48 кг) и Диана Тазетдинова (46 кг). Бронза у Марии Бояковой (57 кг) и Юлии Черных (50 кг).

Напомним, ранее сборная Красноярского края завоевала пять медалей на первенстве России по подводному плаванию в Саратове. Команда в составе Степана Баулина, Вероники Формовой, Егора Вебера и Елизаветы Евсеевой показала результат 2:51.32, установив рекорд страны.

