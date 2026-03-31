В Домодедове прошла акция по онкоскринингу полости рта

Акция по онкоскринингу полости рта состоялась в стоматологической клинике в городе Домодедово Московской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Диагностика занимает всего несколько минут и проводится с помощью специального аппарата аутофлуоресцентной стоматоскопии. Устройство подсвечивает полость рта зеленым светом: в норме ткани светятся равномерно, а затемнения могут сигнализировать о возможных изменениях и требуют дополнительного внимания специалиста.
Такое обследование позволяет выявить не только онкологические заболевания, но и предраковые состояния, а также различные травматические повреждения слизистой. Заведующая стоматологическим отделением Елена Лифанова отметила, что основными причинами изменений чаще всего становятся вредные привычки, такие как курение, плохая гигиена полости рта, прикусывание слизистой, некачественные протезы и кариес.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.