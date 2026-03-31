Фильм про прикамских шахтеров стал призером Международного кинофестиваля «Неизвестная Россия»

Документальный фильм «Шахта: работа на глубине 400 метров», снятый в Пермском крае, получил Гран-при зрительского жюри в номинации «Производственно-технологическое кино» III Международного фестиваля «Неизвестная Россия».
Церемония награждения прошла в кинотеатре «Художественный» в Москве. Во время объявления результатов голосования, члены жюри отметили, что особая ценность фильма состоит в том, что он дает возможность погрузиться в жизнь людей, работа которых чаще всего не видна, но именно они создают основу благосостояния страны.
Фото предоставлено пресс-службой Усольского калийного комбината.
Главные герои фильма — горняки из Березников, чья жизнь связана со сложным, но благородным трудом в руднике Усольского калийного комбината. Фильм снят компанией ко Дню шахтера в 2025 году, тогда же отмечалось 100-летие открытия Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Дмитрий Токарев, генеральный директор Усольского калийного комбината:
— Поздравляю коллектив Усольского калийного комбината с получением Гран-при зрительского жюри фестиваля «Неизвестная Россия» за фильм о наших шахтёрах! Каждый день сотрудники комбината доказывают, что горное дело — это не просто профессия, это призвание, а награда такого уровня — признание важности и сложности шахтёрского труда в обществе. Для родных и близких наших сотрудников — это уникальная возможность осознать, в каких условиях работают шахтеры и проникнуться ещё большим уважением к их труду. Мы хотим, чтобы семьи сотрудников гордились горняками, также как гордится ими предприятие. Благодарю каждого за стойкость, профессионализм и верность делу!
Первыми зрителями фильма стали сотрудники Усольского калийного комбината. Для них был организован показ в кинотеатре Березников в 2025 году, а во время фестиваля «Неизвестная Россия» «Шахту» показали в главном премьерном кинотеатре страны «Октябрь» в Москве. Основная часть конкурсных картин снята профессионалами документального кино, но есть и работы молодых режиссеров, в поддержке которых — одна из миссий фестиваля. Режиссером фильма о березниковских горняках выступил Владимир Шерстобитов — молодой документалист из этого же города.
Международный фестиваль «Неизвестная Россия» проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве с 19 по 26 марта. В каждой из 7 номинаций были определены два победителя — по версии конкурсного и зрительского жюри. В зрительское жюри вошли Евгений Маргулис, Александр Цыпкин, Юрий Стоянов, Леонид Каневский. В 2026 году фестиваль впервые прошёл в международном статусе: на конкурс поступило 708 заявок из 10 стран. Награды фестиваля получили 15 документальных картин.