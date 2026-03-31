Фильм про прикамских шахтеров стал призером Международного кинофестиваля «Неизвестная Россия»

— Поздравляю коллектив Усольского калийного комбината с получением Гран-при зрительского жюри фестиваля «Неизвестная Россия» за фильм о наших шахтёрах! Каждый день сотрудники комбината доказывают, что горное дело — это не просто профессия, это призвание, а награда такого уровня — признание важности и сложности шахтёрского труда в обществе. Для родных и близких наших сотрудников — это уникальная возможность осознать, в каких условиях работают шахтеры и проникнуться ещё большим уважением к их труду. Мы хотим, чтобы семьи сотрудников гордились горняками, также как гордится ими предприятие. Благодарю каждого за стойкость, профессионализм и верность делу!