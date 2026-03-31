Губернатор Самарской области поручил проверить качество уборки возле мусорных площадок

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному минприроды и регоператору АО «Экология» в течение двух недель проверить качество уборки вокруг контейнерных площадок и доложить о результатах.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает минприроды Самарской области.

На оперативном совещании в правительстве региона обсуждалась подготовка к проведению субботников и уборка территорий вокруг контейнерных площадок. Особенно остро вопрос стоит в Самаре. По словам главы региона, городом было заключено достаточно большое количество контрактов на уборку территории, но многие компании не обеспечивали ее вокруг контейнерных площадок.

«Складывалась ситуация, когда контейнеры стоят убранные, а рядом с ними навален мусор. Это носило достаточно системный характер», — отметил Вячеслав Федорищев.

В Самаре находится порядка пяти тыс. контейнерных площадок. Однако балансодержатели у них разные: администрация Самары, управляющие компании, другие юридические лица.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше