Губернатор Самарской области поручил проверить качество уборки возле мусорных площадок

На оперативном совещании в правительстве региона обсуждалась подготовка к проведению субботников и уборка территорий вокруг контейнерных площадок. Особенно остро вопрос стоит в Самаре. По словам главы региона, городом было заключено достаточно большое количество контрактов на уборку территории, но многие компании не обеспечивали ее вокруг контейнерных площадок.