Глава финского МИД пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА

Министр иностранных дел Элина Валтонен пожаловалась на то, что беспилотники, упавшие на территории страны, изменили ее планы на выходной день.

По словам дипломата, весь день ушел на действия, связанные с поиском упавших дронов и реагированием на ситуацию.

— В календаре ничего не было запланировано, но внезапно весь день ушел на охоту за беспилотниками, — сказала Валтонен, ее слова приводит Iltalehti.

Министр пояснила, что инцидент не стал неожиданностью, поскольку накануне беспилотники падали в нескольких странах Балтии. При этом, по ее словам, заранее предугадать, когда и каким образом дроны могут попасть на территорию Финляндии, было невозможно.

Ранее министерство иностранных дел Украины принесло извинения за инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который оказался на территории Финляндии. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что украинские дроны никогда специально не направлялись в сторону Финляндии.

