Резидентами нижегородской «Квантовой долины» стали еще шесть компаний

Число участников ИНТЦ выросло до 58 организаций, большинство из которых развивают передовые цифровые технологии в регионе.

Эксперты утвердили заявки шести новых компаний на получение статуса резидента инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Егора Полякова. Новые проекты направлены на развитие ИТ-отрасли, систем управления персоналом, переработку отходов и автоматизацию рекламных кампаний.

В числе новых резидентов оказались компании «Эверикс Рус», «Сим Телеком», «Стартовый комплекс», «Русгласс», «Риверсистемс» и «Медиа 108». Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко, преференциальные условия центра позволяют бизнесу комфортно заниматься инновациями. В частности, для участников проекта в течение 10 лет действуют нулевые ставки на прибыль, имущество и НДС, а также пониженные страховые взносы.

На данный момент статус резидентов ИНТЦ имеют уже 58 компаний, из которых 22 присоединились к проекту в 2025 году. Работа центра ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на получение статуса и налоговых льгот могут высокотехнологичные предприятия со всей страны через официальный сайт «Квантовой долины».

Ранее сообщалось, что участок под новый индустриальный парк на 310 га выделен в Дзержинске.