Резидентами нижегородской «Квантовой долины» стали еще шесть компаний

На данный момент статус резидентов ИНТЦ имеют уже 58 компаний, из которых 22 присоединились к проекту в 2025 году. Работа центра ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на получение статуса и налоговых льгот могут высокотехнологичные предприятия со всей страны через официальный сайт «Квантовой долины».