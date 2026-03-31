В красноярской школе планируют открыть салат- и фреш-бары

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 158 Свердловского района Красноярска рассматривают возможность открытия салат-бара и фреш-бара.
Как сообщили в главном управлении образования города, нововведения направлены на расширение меню и формирование у школьников привычек здорового питания.
Учреждение с 1 сентября 2025 года перешло на самостоятельную организацию питания. Как отмечают в школе, это позволило гибко корректировать меню с учетом предпочтений учеников при соблюдении санитарных требований.
По данным городского родительского совета, который продолжает проверки школьных столовых, питание в школе № 158 организовано на высоком уровне. Популярностью пользуются как комплексные завтраки и обеды, так и продукция буфета, где работают штатные пекари.
В меню регулярно появляются новые блюда. В частности, овощное соте из цветной капусты, брокколи и моркови стало востребованным среди учащихся.
Контроль за «индексом съедаемости» ведет технолог: блюда, которые теряют популярность, оперативно заменяются.
По итогам проверки родительский совет поставил школьной столовой оценку «отлично».