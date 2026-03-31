«Все будет пересмотрено»: Рубио высказался о будущем США в НАТО

Ранее испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их несоответствующими международному праву. В ответ Дональд Трамп пригрозил Мадриду экономическими мерами, включая возможный разрыв торговых отношений, и пообещал пересмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании. Накануне сообщалось, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в операции США и Израиля против Ирана.