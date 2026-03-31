«Все будет пересмотрено»: Рубио высказался о будущем США в НАТО

Поводом для недовольства стал отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Комментируя решение Мадрида, Рубио заявил, что «все будет пересмотрено».
Он также поставил под сомнение выгоду, которую США извлекают из членства в НАТО, отметив, что альянс не может строиться только на защите Европы при отказе в доступе к базам.
Ранее испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их несоответствующими международному праву. В ответ Дональд Трамп пригрозил Мадриду экономическими мерами, включая возможный разрыв торговых отношений, и пообещал пересмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании. Накануне сообщалось, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в операции США и Израиля против Ирана.