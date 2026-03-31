«Все будет пересмотрено»: Рубио высказался о будущем США в НАТО

Рубио допустил пересмотр США отношений с НАТО из-за позиции альянса по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может пересмотреть свои отношения с НАТО из-за позиции отдельных членов альянса по иранскому конфликту. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

Поводом для недовольства стал отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Комментируя решение Мадрида, Рубио заявил, что «все будет пересмотрено».

Он также поставил под сомнение выгоду, которую США извлекают из членства в НАТО, отметив, что альянс не может строиться только на защите Европы при отказе в доступе к базам.

Ранее испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их несоответствующими международному праву. В ответ Дональд Трамп пригрозил Мадриду экономическими мерами, включая возможный разрыв торговых отношений, и пообещал пересмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании. Накануне сообщалось, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в операции США и Израиля против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
