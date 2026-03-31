Учитель из Калининграда заняла третье место Всероссийского конкурса

Третье место на Всероссийском конкурсе «Финансовая перемена» заняла учитель математики школы № 11 Калининграда Лидия Фокина. Состязание прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Лидия Фокина представила на конкурсе работу «Инновационные методы обучения финансовой грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». Жюри высоко оценило предложенный учителем подход, который делает сложные финансовые понятия доступными и понятными для всех детей, независимо от особенностей их здоровья.
В основе предложенного метода — использование мини-мультипликационных фильмов. В коротких роликах один герой объясняет другому, как правильно вести себя в финансовых ситуациях: у кассы, при выборе между потребностью и желанием, при планировании сбережений. Такой прием помогает визуализировать абстрактные экономические категории, а дальнейшее проигрывание увиденных сюжетов в ролевых мини-играх превращает обучение в увлекательный и безопасный процесс.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.