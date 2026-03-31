На Землю обрушится магнитная буря

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Облако плазмы от мощнейшей вспышки заденет Землю вечером во вторник, что вызовет магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что на Солнце впервые почти за два месяца произошла вспышка высочайшего класса — Х1.5.
«Направление движения выброса остается предметом дискуссий, но общий консенсус состоит в том, что плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня вечером, запустив магнитные бури среднего уровня. Прогнозируемая мощность воздействия, как это часто бывает при краевых событиях, варьируется в широких диапазонах: при некоторых углах распространения плазма может вообще не прийти, а при некоторых возможны бури вплоть до уровня G4», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что приход облака плазмы произойдет вечером, «почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния».