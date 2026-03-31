Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил почетное звание главврачу из Волгограда Анне Паниной

Президент России Владимир Путин Указом от 30 марта присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» главному врачу ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» Анне Паниной.

Как отмечается в документе, почетного звания волгоградский медик удостоена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, этим же указом Владимир Путин удостоил звания «Герой труда Российской Федерации» генерального директора СП «Донское» Александра Колесниченко. Волгоградского агрария с заслуженной наградой поздравил губернатор региона Андрей Бочаров.

Фото: Дмитрий Рогулин / Городские вести.