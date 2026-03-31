Во Владивостоке обновлённый стадион «Строитель» открыли для горожан

Во Владивостоке снова полностью открыли стадион «Строитель» для горожан: во время строительства нового спорткомплекса здесь разбирали часть беговой дорожки, теперь её восстановили и заново покрыли резиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса поставили лавочки и урны, а старую спортплощадку на другом краю поля убрали. На её месте власти города планируют сделать открытую зону с уличными тренажёрами.
В мэрии напоминают, что «Строитель» остаётся одной из самых популярных площадок для занятий спортом во Владивостоке. Здесь регулярно тренируются жители ближайших кварталов, школьники и любители бега, для которых важны и доступ к полю, и состояние беговых дорожек.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе построили, чтобы больше горожан занимались спортом. Здание возвели за счёт специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока, который предусматривает обновление городской спортивной инфраструктуры.
Стадион открыт для свободных занятий, уточняют в администрации. Теперь жители могут пользоваться и футбольным полем, и восстановлённой дорожкой вокруг него, а позже — и новой тренажёрной зоной, которую городские власти намерены обустроить на освободившейся площадке.