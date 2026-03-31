Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке обновлённый стадион «Строитель» открыли для горожан

Часть старых сооружений на территории демонтировали, чтобы освободить место под уличные тренажёры.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке снова полностью открыли стадион «Строитель» для горожан: во время строительства нового спорткомплекса здесь разбирали часть беговой дорожки, теперь её восстановили и заново покрыли резиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса поставили лавочки и урны, а старую спортплощадку на другом краю поля убрали. На её месте власти города планируют сделать открытую зону с уличными тренажёрами.

В мэрии напоминают, что «Строитель» остаётся одной из самых популярных площадок для занятий спортом во Владивостоке. Здесь регулярно тренируются жители ближайших кварталов, школьники и любители бега, для которых важны и доступ к полю, и состояние беговых дорожек.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе построили, чтобы больше горожан занимались спортом. Здание возвели за счёт специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока, который предусматривает обновление городской спортивной инфраструктуры.

Стадион открыт для свободных занятий, уточняют в администрации. Теперь жители могут пользоваться и футбольным полем, и восстановлённой дорожкой вокруг него, а позже — и новой тренажёрной зоной, которую городские власти намерены обустроить на освободившейся площадке.