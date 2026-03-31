Более 10 тысяч жителей Красноярского края заболели ОРВИ за неделю

В Красноярском крае продолжает циркулировать сезонная вирусная инфекция. По данным регионального Минздрава, за минувшую неделю с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 10 220 местных жителей. Показатели остались на уровне предыдущей семидневки.
Основной путь передачи инфекции — через воздух: при чихании, кашле или разговоре.
Специалисты напоминают: весной погода обманчива — днём тепло, а вечером холодно. Чтобы не слечь с температурой, стоит одеваться по погоде и не пренебрегать простыми правилами защиты: чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать скоплений людей при первых признаках недомогания.
