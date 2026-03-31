Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье отмечается снижение заболеваемости ОРВИ

Однако малыши и подростки остаются в зоне риска.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае с 23 по 29 марта 2026 года зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Общий показатель уменьшился на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Однако среди детей 3−6 лет болезнь отступила хуже (+1,6%), а у подростков от 15 лет и старше рост составил 6%.

COVID-19 держится на прежнем уровне, гриппа А выявлено всего несколько случаев. Из всех респираторных вирусов чаще всего находят риновирусы (49%) и аденовирусы (36,3%). Госпитализация с гриппом и ОРВИ нужна 1,6% заболевших. Из-за эпидобстановки частично приостановлены занятия в 9 детских садах и одной школе региона.