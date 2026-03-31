Россияне прислали 16 тысяч предложений для обновления программы «Единой России»

За пять лет количество сторонников «Единой России» выросло на 300 тысяч.

Источник: Нижегородская правда

В Москве состоялось заседание Генсовета партии «Единой России», которая готова к выполнению поставленных задач в рамках избирательной кампании 2026 года, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти», — заявил он.

За пять лет количество сторонников «Единой России» выросло на 300 тысяч (до 938 тысяч), сейчас членов партии 2,653 миллиона. 200 тысяч человек — активисты МГЕР. Более 250 тысяч — активистки «Женского движения Единой России». Согласно данным за 2024 год, уже тогда на учете в региональном отделении Новгорода состояли более 2000 сторонников партии.

В новую Народную программу «Единой России» поступило более 16 тысяч предложений, они будут сформированы в новый программный документ. Сбор инициатив по сей день проходит на сайте естьрезультат.рф. Также партия организует офлайн-площадки в 16 городах — в каждом из них проживают более 600 тысяч избирателей. Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Сейчас партия проводит предварительное голосование. По его итогам жители определят, кто из кандидатов будет представлять их интересы от «Единой России». В его ходе партия уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании, также их будут сопровождать наставники до и после выборов.

«Фракция “Единой России” — законодательная опора Президента в парламенте», — заявил ее руководитель Владимир Васильев. Ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий.

«Единая Россия» законодательно обеспечила продление до 2030 года материнского капитала, льготной семейной ипотеки и выплат в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребёнка. Вдвое вырос размер пособий по беременности и родам для студенток и налоговый вычет на второго и на каждого последующего ребёнка. В федеральном бюджете обеспечено единое пособие на каждого ребёнка — до 100% регионального прожиточного минимума, его сегодня получают порядка 10 миллионов детей. Сохранено ежемесячное пособие многодетным семьям при превышении прожиточного минимума на 10% и пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае выхода матери на работу раньше этого срока. Звание «Мать-героиня» приравнено к Званию «Герой Труда», что позволило 118 женщинам получать ежемесячно 72 тысячи рублей.

Глава думской фракции Владимир Васильев уверен, что если таким образом и дальше точечно помогать многодетным семьям, то эффект не заставит себя ждать.

