В Красноярском крае прокуратура выявила завышение тарифов ЖКХ на 2,3 млрд рублей

«Выяснилось: за ростом платежей часто стоят необоснованные и завышенные расходы ресурсоснабжающих организаций, которые потом ложатся на плечи потребителей. Не обходится без нарушений при заключении и реализации инвестиционных программ. Всё это неоднократно являлось предметом уголовно-правовой оценки. А профильное министерство тарифной политики не всегда это пресекает. За два последних года прокуратура направила в ведомство 79 информаций о необходимости скорректировать так называемую необходимую валовую выручку компаний. Общая сумма — 2,3 млрд рублей. Эти деньги подлежали исключению из тарифов, но оставались в их составе», — рассказали в пресс-службе.