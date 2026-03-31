В Красноярском крае прокуратура выявила завышение тарифов ЖКХ на 2,3 млрд рублей

В Красноярском крае прокуратура проверила формирование тарифов на коммунальные услуги и выявила завышение на 2,3 млрд рублей.
В надзорном ведомстве пояснили, что поводом для проверки стали участившиеся жалобы жителей и публикации в СМИ о резких скачках цен на услуги, перебоях с ресурсами и запаздывании ремонта и модернизации сетей.
«Выяснилось: за ростом платежей часто стоят необоснованные и завышенные расходы ресурсоснабжающих организаций, которые потом ложатся на плечи потребителей. Не обходится без нарушений при заключении и реализации инвестиционных программ. Всё это неоднократно являлось предметом уголовно-правовой оценки. А профильное министерство тарифной политики не всегда это пресекает. За два последних года прокуратура направила в ведомство 79 информаций о необходимости скорректировать так называемую необходимую валовую выручку компаний. Общая сумма — 2,3 млрд рублей. Эти деньги подлежали исключению из тарифов, но оставались в их составе», — рассказали в пресс-службе.
В качестве примера сотрудники надзорного ведомства привели ситуацию из села Ванавара в Эвенкии. Там искусственно завышались цены на нефтепродукты, чтобы потом получить компенсацию выпадающих доходов. Это привело к росту тарифов для граждан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также дело о мошенничестве возбудили по ситуации в селе Бражное Канского района (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В прокуратуре отметили, что в министерстве тарифной политики о ситуации знали, но не приняли достаточных мер, чтобы сбалансировать интересы бизнеса и жителей.
Теперь соблюдение законодательства в этой сфере поставлено на особый контроль. Прокуратура продолжает настаивать на недопущении необоснованной финансовой нагрузки на красноярцев.