1 апреля в Хабаровском крае: тепло, реки выходят из спячки

Весна все набирает силу. Вот и 1 апреля весеннее солнце прогреет воздух в краевой столице еще на пару градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Таким образом хабаровчане смогут насладиться в обеденные часы приятными глазу и вполне ощущаемыми показателями в пределах +11..+13 °C. Единственное, западный ветер ожидается не таким уж комфортным — временами порывы будут достигать 15−20 м/c. Что же касается предстоящей ночи, то столбик термометра покажет +1..-1 °C, а южный ветер не поднимется выше 4−9 м/c.
Между прочим, ожидающая температура не слишком далека от температурного максимума этого дня. Так, 1 апреля 1983 года в Хабаровске было зафиксировано +16,1°C.
Потеплеет и в Комсомольске-на-Амуре. По данным Дальневосточного УГМС, в первый апрельский день воздух прогреется до +8..+10 °C в обеденные часы, а в ночные ожидается около −2..-4 °C. Пройдет среда в городе Юности, как и в Хабаровске, без существенных осадков, но ветер будет южным и не таким сильным — до 9−14 м/c.
На юге Хабаровского края стоит ожидать предстоящей ночью в пределах +1..-2 °C, а днем все +12..+14 °C. Юго-западный ветер местами будет достигать 9−14 м/c, погода прогнозируется без существенных осадков.
А вот на севере региона местами еще можно увидеть небольшой снег — он пройдет нынешней ночью и днем 1 апреля. Днем при этом возможен слабый плюс — в пределах 0..+3°C, а ночью столбик термометра покажет −2..-7 °C. Ветер местами будет достигать 9−14 м/c.
Между тем, выходят из зимней спячки и реки Хабаровского края. На малых водных артериях сейчас неполный ледостав, закраины, вода на льду. На Амуре у Хабаровска гидрологи отмечают неполный ледостав. Закономерно поэтому и закрытие части «зимников»: в Верхнебуреинском районе — через реку Сутырь в посёлке Тырма, в районе имени Лазо — через реку Катэн, в Николаевском районе — одна из ледовых переправ через Амур (от дамбы порта города до села Подгорное).
— На территории Хабаровского края на контроле инспекторов ГИМС МЧС России сейчас осталось 8 ледовых переправ: Аяно-Майский район — 2, Николаевский район — 1, район им. Полины Осипенко — 3, Верхнебуреинский район — 1, Комсомольский район — 1, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.