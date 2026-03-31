Юрий Башмет проведет в Хабаровске прослушивания в симфонический оркестр

На базе Хабаровского краевого колледжа искусств 16 апреля пройдут прослушивания для формирования нового состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра, как сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Коллектив под управлением Юрия Башмета ищет талантливых исполнителей в возрасте от 10 до 22 лет по всей стране. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Национальный отбор проходит раз в два года. В 2026 году география прослушиваний охватывает 25 российских городов, при этом Хабаровск станет одной из ключевых площадок после Владивостока. Подать заявки на участие могут воспитанники детских музыкальных школ, специализированных училищ и консерваторий. Региональный цикл отбора продлится с 10 апреля по 20 июня текущего года. Регистрация участников осуществляется в онлайн-формате на сайте оркестра.
Проект, созданный в 2012 году, за время своей деятельности охватил 19 регионов России и более 10 зарубежных стран. Коллектив принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия ЧМ по футболу. В 17 регионах страны, включая Дальний Восток, действуют образовательные центры Юрия Башмета, направленные на поддержку одаренной молодежи.
