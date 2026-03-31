Юрий Башмет проведет в Хабаровске прослушивания в симфонический оркестр

Национальный отбор проходит раз в два года. В 2026 году география прослушиваний охватывает 25 российских городов, при этом Хабаровск станет одной из ключевых площадок после Владивостока. Подать заявки на участие могут воспитанники детских музыкальных школ, специализированных училищ и консерваторий. Региональный цикл отбора продлится с 10 апреля по 20 июня текущего года. Регистрация участников осуществляется в онлайн-формате на сайте оркестра.