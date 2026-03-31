Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

В мае здесь уже оживленно, но еще не так многолюдно, как летом. Среди точек притяжения — Музей деревянного зодчества с творческими мастерскими, Музей колоколов в Суздале, где можно позвонить в колокола, Дом-музей пряника с мастер-классами, Суздальский кремль с детским музейным центром и квестами, а также научно-познавательный центр «Эврика» с интерактивными экспонатами.