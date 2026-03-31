Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Несмотря на то что в этом году майские праздники будут короче, чем в предыдущие годы, россияне сейчас активно планируют путешествия. Какие направления выбирают туристы на эти праздничные дни и что подойдет для семейных поездок — в материале «Российской газеты».
Популярные маршруты.
Как сообщили «РГ» в Ozon Travel (входит в состав Российского союза туриндустрии), спрос на авиабилеты как по внутренним, так и по международным направлениям на даты с 1 по 11 мая вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.
Для весенней поездки чаще всего выбирают крупные города России — спрос на авиарейсы в Краснодарский край год к году вырос в 3 раза, в Московскую область — в 2,4 раза. Туристическим центром становится и Нижегородская область: здесь ранние бронирования авиабилетов выросли почти в два раза.
Среди самых востребованных маршрутов поездов — Рязань — Санкт-Петербург, где спрос вырос в 14 раз, Туапсе — Москва (рост в 8,6 раза), Тольятти — Москва (рост в 5,6 раза). Появляются и нестандартные железнодорожные направления: например, спрос на маршрут Москва — Йошкар-Ола за год увеличился в 21 раз.
Среди международных направлений на майские праздники лидирует Турция. Особой популярностью пользуется Стамбул. Согласно данным по ранним бронированиям отелей, в этот город на майские праздники активно планируют поездку жители Санкт-Петербурга — спрос среди северной столицы год к году вырос в 10 раз. Москвичи также проявили интерес к турецкому направлению: рост гостиничных бронирований составил 3,2 раза.
Также в топе — страны Азии и ближнего зарубежья. Так, популярность Пекина среди россиян увеличилась в 9 раз. Существенный рост бронирований демонстрируют Самарканд (в 5 раз) и Тбилиси (в 4,2 раза).
Куда отправиться с семьей в России.
Директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий «Туту», создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова, выделила регионы, которые, на ее взгляд, особенно привлекательны для семейного отдыха на майские праздники.
Рязанская область.
Для детей здесь разработан отдельный туристический игровой маршрут с персонажем Мампусом — реальной собакой первого русского Нобелевского лауреата Ивана Павлова.
Также среди мест, интересных для семейного посещения, — Музей истории Рязанского шоколада с аниматрониками (кукольными фигурами) и дегустацией, Музей истории Рязанского леденца с чаепитием у самовара, а также семейная ферма «Оленево», где живут северные олени, верблюды, еноты и другие животные.
Калининградская область.
Сюда, по словам Натальи Анисимовой, стоит отправиться за балтийским колоритом, свежим морским бризом и красивыми парками. В мае в регионе уже комфортная погода, открывается сезон фонтанов.
Одна из популярных точек — Музей мирового океана, где можно исследовать подводную лодку Б-413, а также увидеть аквариумы с акулами и скелеты морских животных.
Также в числе вариантов для досуга — Музей марципана с мастер-классом, замок Тапиау в Гвардейске, парк миниатюр «История в архитектуре», Калининградский зоопарк и Динопарк в Янтарном.
Владимирская область.
В мае здесь уже оживленно, но еще не так многолюдно, как летом. Среди точек притяжения — Музей деревянного зодчества с творческими мастерскими, Музей колоколов в Суздале, где можно позвонить в колокола, Дом-музей пряника с мастер-классами, Суздальский кремль с детским музейным центром и квестами, а также научно-познавательный центр «Эврика» с интерактивными экспонатами.
В Музее деревянного зодчества можно увидеть несколько старинных церквей, привезенных сюда из дальних сел. Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС.
Воронежская область.
Воронежскую область Наталья Анисимова называет не самым очевидным, но интересным направлением для семейного отдыха. Она советует посетить комплекс «Белый колодец» с двумя парками: в парке альпак обитают 250 альпак, привезенных из Чили, а в соседнем Ошка парке гостей ждут хаски, самоеды и лайки. Также среди вариантов — аттракцион «Эй, троллей!», который открывается в мае, и океанариум с 300 видами животных, включая акул, пингвинов и капибар.