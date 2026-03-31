В Хабаровске павлин Изумруд устроил показ нового роскошного хвоста

В Хабаровске павлин по кличке Изумруд продемонстрировал своё обновлённое оперение, — сообщает зоосад «Приамурский».
После зимы птица полностью сформировала надхвостье и теперь активно привлекает внимание посетителей. Яркие переливы перьев создают эффект «живой радуги», за которым приходят понаблюдать гости зоосада.
Сотрудники отмечают, что весной павлины традиционно начинают демонстрировать хвост — это часть их природного поведения. Именно в этот период птицы выглядят особенно эффектно.
Посетителям предлагают увидеть Изумруда вживую — павлин уже стал одной из самых заметных «звёзд» зоосада этой весной.