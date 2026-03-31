Юрист пояснил, почему фото с совами в Перми незаконны

В Перми участились случаи, когда молодые люди предлагают прохожим за деньги сфотографироваться с совами. По словам специалиста, уличная работа с животными в развлекательных целях запрещена Федеральным законом об ответственном обращении с животными (ст. 13, которая прямо запрещает контакт животных и человека), а также постановлением Правительства РФ № 1937, регламентирующим использование животных в культурно-зрелищных целях.