Юрист пояснил, почему фото с совами в Перми незаконны

Такая деятельность нарушает ряд положений законодательства.

Юрист Георгий Ситников рассказал сайту perm.aif.ru, почему фотосессии с совами на улицах Перми незаконны.

В Перми участились случаи, когда молодые люди предлагают прохожим за деньги сфотографироваться с совами. По словам специалиста, уличная работа с животными в развлекательных целях запрещена Федеральным законом об ответственном обращении с животными (ст. 13, которая прямо запрещает контакт животных и человека), а также постановлением Правительства РФ № 1937, регламентирующим использование животных в культурно-зрелищных целях.

Коммерческая деятельность с животными в культурных и развлекательных целях разрешена только в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах, причём она подлежит лицензированию. Уличная развлекательная работа с животными, за исключением съёмок кино, рекламы или выставок, законом не допускается.

Кроме того, если фотографы не выдают чеки и принимают оплату без регистрации, это является административным правонарушением — предпринимательской деятельностью без официального оформления.

Питомники, вопреки распространённому мнению, создаются для сохранения биологического разнообразия и генетического фонда диких животных, и фотосессии с совами к их деятельности не относятся.

Уличные предложения сфотографироваться с совами влекут за собой сразу несколько составов нарушений: ненадлежащее обращение с животными, незаконное изъятие объекта животного мира и ведение коммерческой деятельности без регистрации.