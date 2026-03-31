Владимир Машков вышел в свет с друзьями и не отказал никому: мэтр был само обаяние

На светскую премьеру пришёл сам мэтр — народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Он появился в компании друзей — мужчин и женщин, — и с первого взгляда было понятно: настроение у него отличное. Владимир Львович был чрезвычайно обаятелен и абсолютно спокоен. Кто бы к нему ни подходил — поклонники, коллеги или журналисты, — мэтр никому не отказал в общении. Улыбался, жал руки, говорил тёплые слова. Таким Машкова любят и ценят: звёздным, но без короны на голове.