В Казани студенты встретились с представителем информационного центра МВД

Студенты Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) встретились с представителем информационного центра (ИЦ) МВД по Республике Татарстан. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Подполковник внутренней службы Ирина Санникова рассказала о специфике работы в ИЦ МВД, преимуществах службы в органах внутренних дел и ознакомила выпускников с требованиями к специалистам в сфере информационной безопасности в силовых структурах. Студенты задавали вопросы о карьерном росте, профессиональной подготовке и возможности получения отсрочки от армии.
«Студенты нашего университета высоко котируются у многих организаций-работодателей, в том числе высококлассные специалисты в области информационной безопасности, IT-технологий востребованы и в силовых ведомствах страны», — отметила начальник отдела развития карьеры КНИТУ-КАИ Вероника Ласкова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.