Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый объект уличного искусства появился на улице Студеной

Герой новый работы — второстепенный персонаж сериала «Симпсоны» Нельсон Манц.

Источник: Время

Хулиган из Спрингфилдской школы, персонаж сериала «Симпсоны» Нельсон Манц стал героем новой работы на углу дома 14/32 по улице Студёной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «АСИРИС».

Согласно информации, всё началось с оммажа на фотографию группы Битлз: на картине шагало всё семейство Симпсонов из известного мультсериала. Работа была вырезана из подрамника. Затем на ее месте появился стрит-арт, на котором Симсон обещает не портить чужие картины. История повторилась: ненадолго возникла Лиза Симсон с улетающим шариком.

Герой новый работы — Манц, которого зрители помнят по гнусавому «Ха-ха».

Напомним, что в этом доме планировалось открыть музыкальный салон-галерею.