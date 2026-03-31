Новый объект уличного искусства появился на улице Студеной

Хулиган из Спрингфилдской школы, персонаж сериала «Симпсоны» Нельсон Манц стал героем новой работы на углу дома 14/32 по улице Студёной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «АСИРИС».
Согласно информации, всё началось с оммажа на фотографию группы Битлз: на картине шагало всё семейство Симпсонов из известного мультсериала. Работа была вырезана из подрамника. Затем на ее месте появился стрит-арт, на котором Симсон обещает не портить чужие картины. История повторилась: ненадолго возникла Лиза Симсон с улетающим шариком.
Герой новый работы — Манц, которого зрители помнят по гнусавому «Ха-ха».
Напомним, что в этом доме планировалось открыть музыкальный салон-галерею.