Поликлиники № 7 и № 21 присоединят к больнице № 5 Нижнего Новгорода

Крупная городская клиническая больница впервые в своей истории получит в состав амбулаторные подразделения и станет опорной.

К городской клинической больнице № 5 присоединят две поликлиники Нижегородского района — № 7 и № 21. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём Telegram-канале «Бокал Прессека».

Поликлиника № 21 расположена на улице Нестерова в непосредственной близости от ГКБ № 5, а поликлиника № 7 обслуживает жителей микрорайона Верхние Печеры. Для Пятой больницы это станет первым опытом за всю историю существования медицинского учреждения, так как ранее в её составе не было амбулаторных звеньев.

О предстоящей реорганизации и создании на базе ГКБ № 5 опорного медицинского центра стало известно еще 25 марта 2026 года. Теперь ведомство окончательно определило перечень учреждений, которые войдут в структуру обновленной больницы для повышения качества обслуживания населения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы потратили 3,5 млрд рублей на лекарства в феврале.