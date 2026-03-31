Поликлиники № 7 и № 21 присоединят к больнице № 5 Нижнего Новгорода

К городской клинической больнице № 5 присоединят две поликлиники Нижегородского района — № 7 и № 21. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём Telegram-канале «Бокал Прессека».
Поликлиника № 21 расположена на улице Нестерова в непосредственной близости от ГКБ № 5, а поликлиника № 7 обслуживает жителей микрорайона Верхние Печеры. Для Пятой больницы это станет первым опытом за всю историю существования медицинского учреждения, так как ранее в её составе не было амбулаторных звеньев.
О предстоящей реорганизации и создании на базе ГКБ № 5 опорного медицинского центра стало известно еще 25 марта 2026 года. Теперь ведомство окончательно определило перечень учреждений, которые войдут в структуру обновленной больницы для повышения качества обслуживания населения.
