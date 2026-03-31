Дарья Коныжева вышла на дорожку в объёмном свитере и с огромным рюкзаком: стиль для жизни, а не для фото

На дорожку вышла юная актриса Дарья Коныжева — и сразу привлекла внимание своим смелым и многослойным образом. Дарья явно одевается для себя, а не для красных дорожек. Она выбрала объёмный свитер с текстурным узором — уютный, современный и идеальный для холодов. Правда, на дворе уже весна, но актрисе, видимо, всё равно. Сверху — длинный шарф с геометрическим принтом, который добавляет динамики и бьёт прямо в тренд на длинные аксессуары. Джинсы тёмного цвета балансируют объёмный верх и добавляют расслабленности в духе гранжа и минимализма. А сзади — коричневый кожаный рюкзак. И не какая-то крошечная дамская игрушка, куда влезает только телефон, а полноценный большой рюкзак для настоящей жизни. Завершает образ лёгкая улыбка и непринуждённая поза. Коныжева выглядит так, будто просто зашла по пути, а не позировала профессиональным фотографам. И это стильно по-своему.